PSV op achterstand in Groningen, Willem II en Roda JC nog doelpuntloos

GRONINGEN - PSV staat achter in het uitduel met FC Groningen. De thuisploeg leidt halverwege met 1-0. Bij Willem II - Roda JC werd nog niet gescoord.

De Eindhovenaren kenden een desastreuze start. FC Groningen kwam al in de elfde minuut op voorsprong toen het dwars door de PSV-defensie liep en Mimoun Mahi prachtig binnenschoot.

Jeroen Zoet voorkwam vlak voor rust bovendien een grotere achterstand toen hij een inzet van Linssen keerde. Jürgen Locadia moest nog voor rust geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Sam Lammers.



Bij Willem II-Roda JC, de twee minst productieve ploegen in de Eredivisie, werd in de eerste helft niet gescoord. De ploeg uit Kerkrade had het beste van het spel, maar zag Obbi Oulare namens Willem II een enorme kans missen vlak voor rust.Later meer.