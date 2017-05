Oosterhouter begint inzamelactie voor ballenjongen die vlak bij ontplofte vuurwerkbom zat

DEN BOSCH - Luc van Iersel , Oosterhouter en supporter van FC Den Bosch, is een crowdfundingactie begonnen om de ‘slachtoffers’ van de laatste competitiewedstrijd tegen FC Dordrecht een hart onder de riem te steken.

“Ik wil het seizoen positief eindigen en niet met negativiteit”, zegt de Oosterhoutse supporter van de Bossche club.



Vuurwerkbom

In de eerste helft ontplofte vlak bij de ballenjongen een vuurwerkbom. Daarbij liep de jongen lichte schade aan zijn gehoor op. Ook rende hij huilend het veld op, waar FC Den Bosch-speler Romero Regales zich over hem ontfermde. De scheidsrechter legde de wedstrijd enige stil.



Van Iersel: “Een sfeeractie is leuk, maar dit is niet de manier waarop. Dit hoort niet in een stadion thuis. Ik wijs geen schuldige aan. Het voetbal is van iedereen: van een gezin tot en met de harde kern. Het moet gewoon leuk zijn om een voetbalwedstrijd te bezoeken.”



Kort na rust raakte een steward onwel en werd de wedstrijd opnieuw stilgelegd. Ook dat maakte een flinke indruk op Van Iersel. “Het was niet fijn om te zien.” Met zowel de ballenjongen als de steward gaat inmiddels het goed.



Van Iersel wil 500 euro inzamelen om beide slachtoffers een ‘leuk voetbalminded cadeau’ te geven. “Ik heb nog niet met de familie van de jongen en de steward gesproken. Gewoon iets leuks om het seizoen alsnog positief te eindigen.”



Zondagmiddag om halfvier stond de teller van de inzamelactie al op 370 euro.