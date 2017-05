Hockeyvrouwen Oranje-Rood halen play-offs: 'Supermooi!'

EINDHOVEN - De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben zondag voor het eerst in de historie de play-offs gehaald. Dat dankte de ploeg van Toon Siepman, die zelf met 0-2 verloor van SCHC, aan het gelijkspel van concurrent Laren bij Amsterdam (0-0).

De Eindhovense ploeg kwam door het resultaat op 37 punten, net als Laren. Oranje-Rood heeft echter meer competitiewedstrijden gewonnen.



Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest los in Eindhoven. “We zijn hier al heel lang naartoe aan het werken en we zijn heel blij dat het is gelukt. Supermooi!”, aldus speelster Laura Nunnink. Oranje-Rood speelt in de play-offs tegen HC Den Bosch. De winnaar gaat naar de finale van de play-offs.