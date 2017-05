Op hol geslagen paarden zorgen voor chaos, veroorzaken ongeluk op N65 en rijden vrouw van fiets

BERKEL-ENSCHOT - Twee paarden hebben zondagmiddag voor chaos gezorgd in de buurt van Berkel-Enschot. De paarden sloegen op hol bij een paardenmenwedstrijd, waarna ze ontsnapten van het concoursterrein.

Volgens omstanders sloeg de kar die achter de paarden was gespannen omver, vertelt een nieuwsfotograaf. Daarbij werden de twee menners die op de kar zaten er vanaf gegooid. De twee paarden schrokken, sloegen op hol en gingen er vandoor.

De kar, die op de zijkant achter de paarden aansleepte, klapte tegen een paal. Daarna kwam de kar weer op de wielen terecht. De dieren hebben zeker drie kilometer afgelegd in de richting van Oisterwijk.



Op het fietspad kwamen zij een fietster tegen, die door de paarden van de weg werd gereden. De vrouw raakte hierbij lichtgewond.

De paarden vervolgden hun weg over de N65. Ze liepen over de weg in de richting van Den Bosch, aan de verkeerde kant van de weg. Een tegemoetkomende automobilist moest vol in de remmen. De auto die daarachter reed klapte vervolgens op de voorganger.

Ook daar schrokken de paarden van. Ze staken de weg over en kwamen in een sloot langs de kant terecht. Mensen van het concours die op zoek waren naar de paarden kwamen vrij snel ter plaatse en wisten de dieren te kalmeren en uit de sloot te halen.

Bij het ongeluk op de N65 is een van de inzittenden lichtgewond geraakt.