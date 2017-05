Willem II in slotminuut onderuit bij Roda JC

KERKRADE - Willem II heeft in de voorlaatste competitieronde een nederlaag moeten incasseren. Roda JC was in Tilburg op de valreep met 1-0 te sterk.

De ploeg uit Kerkrade vloog uit de startblokken en had het betere van het spel. Wel miste Obbi Oulare in de eerste helft namens Willem II de beste kans.



De twee minst productieve ploegen van de Eredivisie hielden het kruit daarna lang droog, maar uiteindelijk wist Roda JC toch de beslissing te forceren. Een voorzet van Milec werd bij de tweede paal binnengeknikt door Ajagun, waarna Darryl Lachman nog bijna voor de gelijkmaker zorgde.