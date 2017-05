Jeffrey Herlings schrijft historie met zijn eerste MXGP-zege: 'Ongelooflijk blij!'

KEGUMS - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn draai gevonden in de MXGP-klasse. De 22-jarige coureur uit Elsendorp won zondag zijn eerste GP in de koningsklasse: die van Letland.

Herlings was op het circuirt van Kegums in de snelste in beide manches. Glenn Coldenhoff uit Heesch eindigde als achtste in de eindrangschikking.

“Ik ben zo ongelooflijk blij”, glunderde Herlings na afloop. “Het moest van ver komen, maar hopelijk kunnen we dit volhouden. Dit was pretty cool.”



In de stand om het WK klom Herlings naar de zevende plek.