Voorbeschouwing: NAC, RKC en Helmond Sport vechten voor een eredivisieplek

EINDHOVEN - Het seizoen is weer ten einde, de prijzen worden verdeeld. Voor de Jupiler League beginnen maandag de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Op basis van de ranglijst nemen daar qua Brabantse clubs NAC Breda (5e) en RKC Waalwijk (10e) aan deel.

Ook Helmond Sport mag meedoen, als winnaar van de tweede periodetitel. Maandag komen RKC en Helmond Sport in actie. NAC staat hoger en komt dus pas in de tweede ronde. Grote vraag is nu of één van de Brabantse clubs de promotie gaat maken. Voetbaljournalisten Paul Post en Ronald Strater kijken alvast vooruit.



“Ik ben bang dat NAC het niet gaat redden”, zegt Sträter. “Dit jaar presteert de ploeg heel onregelmatig. De ploeg is jong, onervaren en er is een gebrek aan leiderschap. Aan de andere kant: ze hebben een fantastisch publiek, er kan een winnaarsgevoel ontstaan. Als ze gaan draaien maken ze een serieuze kans.”



Paul Post geeft NAC van de drie clubs de meeste kansen om de Eredivisie te halen. “Ze zouden nog eens verrassend uit de hoek kunnen komen. Bij NAC kunnen zomaar opeens bepaalde krachten vrijkomen. Dat kan positief of negatief werken. Als NAC op volle sterkte is acht ik ze niet kansloos tegen een gefrustreerde Eredivisieclub. Ik denk dat het nu ook rustiger is dan vorig jaar.”



“Helmond Sport begint het meest ontspannen aan de play-offs”, denkt Post. “Da’s geen nadeel, het halen van de play-offs is al een prijs. De moraal is goed, dus ze kunnen ontspannen de wedstrijd in en proberen te stunten tegen Almere. Als ze een eredivisieploeg tegenkomen is het wel einde oefening”, verwacht hij.



Dat beaamt Sträter. “Da’s geen schande, maar een halve finale gaat ‘m echt niet worden. Ze hadden een leuke opleving met de periodetitel, maar deze ronde is denk ik het maximaal haalbare. Ik hoop op veel publiek en spanning.”



RKC dan? “Het is een prima prestatie dat op de valreep toch de play-offs hebben gehaald”, zegt Post. “Ik geef ze tegen Emmen een kans van 50/50. Als ze tegen een eredivisietegenstander moeten komt Waalwijk wel te kort, denk ik.” Sträter denkt dat RKC met hangen en wurgen de volgende ronde zou kunnen behalen. “Het is echt fantastisch dat ze mee mogen spelen, maar op dit moment is het ook niet meer dan dat.”



Wie gaat er wel promoveren dan? Ook daarover zijn Sträter en Post het eens: FC Cambuur is de beste kanshebber. “Dat is de favoriet. De ploeg is degelijk, in balans.”



