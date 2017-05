PSV'er Sam Lammers richt vizier op komend seizoen: 'Ik hoop kansen te krijgen' [VIDEO]

GRONINGEN - Een gelijkspel bij FC Groningen is niet iets waar een topclub als PSV tevreden op kan terugkijken. Op één man na. Sam Lammers maakte in de Euroborg zijn eerste Eredivisietreffer in het Eindhovense shirt en hoopt nu dat er meer in het vat zit.

“Ik moest koud het veld in, maar denk dat het goed is gegaan”, zei Lammers na afloop. Hij verving de geblesseerde Jürgen Locadia en was in de tweede helft verantwoordelijk voor de gelijkmaker.



“Het was de eerste keer dat ik de tijd kreeg om te laten zien wat ik kan. Ik ben er blij mee, en blij met wat ik heb laten zien. Een mooie middag”, glunderde Lammers. “Ik maakte er eigenlijk nog eentje, maar de scheids wilde ‘m niet doorlaten. Ik weet nog steeds niet waarom, want volgens mij was het gewoon een zuivere goal. Zonde, want er had veel meer in gezeten.”



De achterban van PSV snakt naar vernieuwing en verjonging. Lammers hoopt dat zijn lichting volgend seizoen nadrukkelijker in beeld komt.“Ik heb dit seizoen voornamelijk bij Jong PSV gespeeld. Daar ben ik blij mee, want ik heb veel wedstrijden gespeeld. Ik hoop volgend jaar iets meer bij het eerste betrokken te worden en kansen te krijgen. Daar zie ik naar uit. Daarvoor voetballen we allemaal bij Jong PSV.”“Ook Albert Gudmondsson klopt nadrukkelijk op de deur. Die maakt veel doelpunten en is goed bezig. Ik denk dat we die meer gaan zien en dat geldt ook voor Dante Rigo en Pablo Rosario.”