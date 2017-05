Voetbalwedstrijd tussen Volkel en Nooit Gedacht gestaakt na vijf rode kaarten

GEFFEN - Een duel tussen derdeklassers Volkel en Nooit Gedacht uit Geffen is zondagmiddag vlak voor tijd gestaakt. Volkel had zoveel rode kaarten gekregen dat er te weinig voetballers over waren om de wedstrijd verder te mogen spelen.

Voor Volkel stond het nodige op het spel. De ploeg moest van de Geffenaren winnen om koploper te blijven in de derde klasse D. De club kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar daarna ging het snel bergafwaarts voor de ploeg.



Na een rode kaart en penalty liep Nooit Gedacht in. In de 90ste minuut stond het inmiddels 4-2 en ging het mis. Een Geffense aanvaller en de doelman van Volkel kwamen in botsing. De frustraties liepen hoog op en uiteindelijk deelde de arbiter nog eens vier rode kaarten uit.



'Scheids voelde spanning totaal niet aan'

Als er vijf rode kaarten worden uitgedeeld aan dezelfde ploeg, moet een wedstrijd worden gestaakt volgens de regels. Volkel baalt ervan. ‘Jammer dat de KNVB zo'n scheidsrechter uit het verre Limburg deze belangrijke wedstrijd laat fluiten, die de spanning totaal niet aanvoelde’, schrijft de voetbalclub op haar site.