Brabantse kappers winnen Coiffure Awards

HILVERSUM - Henry Gijzen uit Etten-Leur en Natasja Keijzer uit Bergen op Zoom zijn in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Coiffure Awards. Geknipt@Henry’s won de Consumer Award en De Haren van de Keijzer haalde de eerste plaats binnen in de categorie Dames regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De uitreiking van de awards was in Hilversum. De winnaars werden door onder meer Sophie Hilbrand en Tanja Jess op het podium geroepen.



De Coiffure Awards is een haarmodefotografiewedstrijd. De jury beoordeelt ingestuurde foto’s en kijkt naar het hele plaatje. De coupe, visagie, styling en fotografie worden beoordeeld.



Nederlanders konden op de site van het evenement ook hun stem uitbrengen. Degene met de meeste stemmen daar won de consumer award. Dit was dus Henry Gijzen.



Meer winnaars

De kappers uit Etten-Leur en Bergen op Zoom gingen er vandoor met een hoofdprijs, maar er eindigden ook behoorlijk wat Brabantse kappers op de tweede en derde plek.