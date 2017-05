Mysterie: wie plaatste er een snelwegbord op een bosweg in Oisterwijk?

OISTERWIJK - ‘Dat hoort niet’, was de snelle conclusie van gemeente Oisterwijk. En die lijkt te kloppen. Op de Oirschotsebaan in Oisterwijk is dit weekend een opmerkelijk verkeersbord geplaatst. Volgens het bord zou daar een snelweg beginnen.

Misschien is het een actie tegen hardrijders, misschien is het een actie van lolbroeken. Hoe het bord daar terecht komt is niet bekend, maar snelwegsnelheden op de weg waar slechts zestig kilometer per uur is toegestaan lijken onverstandig.



Een voorbijganger meldde de verschijning van het bord via Twitter aan gemeente Oisterwijk. De gemeente liet weten dat het bord daar inderdaad niet hoort te staan. Op de Oirschotsebaan steken veel fietsers en voetgangers over, dus het is te hopen dat automobilisten het bord niet te serieus nemen.