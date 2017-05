'Schele, pannenkoek....', dan vijf keer rood en daarna is de wedstrijd voorbij

GEFFEN - Vijf keer ging de rode kaart de lucht in. Een minuut voor tijd klonk het laatste fluitsignaal, daarna werd de wedstrijd niet meer hervat. Het team van derdeklasser Volkel had zo veel rode kaarten gekregen dat het duel tegen Nooit Gedacht uit Geffen voortijdig afgebroken werd. Volkel-voorzitter Pieter Peerenboom baalt stevig. Hij legt uit wat er gebeurde.

“Voor ons was het de voorlaatste wedstrijd van de competitie”, vertelt Peerenboom aan Omroep Brabant. “We stonden een punt voor op de directe concurrent en de kansen op het kampioenschap zagen er goed uit. Vrij snel kregen we een penalty tegen en ook een rode kaart. Vriend en vijand was daar verbaasd over.”



'Geen enge ziektes'

Het werd 2-1, daarna 2-2. “We hebben er echt alles aan gedaan om de wedstrijd nog te winnen. Maar het werd 4-2 en in de laatste minuut is er een situatie waarin onze keeper wel of niet geraakt wordt door een speler van Nooit Gedacht”, zegt Peerenboom. “Die jongens zijn natuurlijk teleurgesteld. En dan zegt de een dat ‘ie het niet goed ziet, de ander noemt hem een pannenkoek. Veel meer is het niet geweest, er zijn geen enge ziektes genoemd.”



Hij wil er duidelijk over zijn: Peerenboom praat het gedrag van zijn spelers niet goed. “Ik ben zelf scheidsrechter, ik fluit ook wedstrijden. Ze moeten dat ook niet doen. Maar de indruk wordt nu gewekt dat het echt heel erg uit de hand is gelopen.”



'Rood, rood, rood'

Dat is niet het geval, zegt hij. “De ene zegt: ‘heb je dat niet gezien, dan ben je scheel’. Rood. Dan zegt een ander: ‘wat ben jij voor pannenkoek’. Rood. De derde zegt nog iets: weer rood.” Daarna wordt de wedstrijd niet meer hervat.



Peerenboom herhaalt het nog maar eens: “Het is echt niet goed dat die man beledigd wordt. Maar het toont ook wel een probleem van de KNVB aan. Scheidsrechters worden steeds ouder, terwijl de jongens op het veld fit zijn. Hij hield het niet goed bij”, wil de voorzitter graag kwijt.



“Maar nogmaaals: dat maakt het niet goed. We gaan de spelers aanspreken op hun gedrag, zij duperen de club. We hebben een seizoen lang geen schorsingen gehad, hooguit een paar keer geel. Het lijkt nu alsof we een of andere vreselijke vereniging zijn, maar we hebben normen en waarden juist erg hoog in het vaandel.”