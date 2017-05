Verandert Willem II-stadion in een Ajax-vesting? Tilburgers zetten kaarten op Markplaats

TILBURG - Zit het Willem II-stadion zondag 14 mei tijdens de zinderende ontknoping van het voetbalseizoen vol met Ajax-supporters? Dat lijkt het geval, want op Marktplaats wemelt het van de aanbiedingen om toegangsbewijzen voor de wedstrijd Willem II-Ajax – waarschijnlijk tegen een ‘zacht prijsje’ – over te nemen.

Ajax zou bij een nieuwe misstap van Feyenoord nog kampioen kunnen worden. Op de internetsite wordt al een bedrag van 1500 euro gevraagd voor twee vipkaarten.



Stadionverbod van anderhalf jaar

Willem II kondigde enkele weken geleden al aan dat fans die hun kaarten verkopen aan Ajax-supporters een stadionverbod van anderhalf jaar boven het hoofd hangt. Dat geldt voor zowel supporters met een seizoenkaart als voor mensen die een los kaartje hebben gekocht. De wedstrijd is al uitverkocht.



De titelstrijd in de Eredivisie spitst zich toe op Feyenoord en Ajax. De Rotterdammers liepen afgelopen zondag tegen stadsgenoot Excelsior tegen een onverwachte zeperd aan. Zondag kan Feyenoord in de thuiswedstrijd bij winst tegen Heracles de landstitel alsnog grijpen.Ajax hijgt de Rotterdammers echter in de nek en komen bij een nieuwe misstap alsnog in beeld voor het kampioenschap. Ajax speelt z’n laatste wedstrijd in Tilburg tegen Willem II. Voor de Tilburgers staat er niets meer op het spel.