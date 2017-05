'In tien uur tijd, waanzin!', crowdfundingactie voor ballenjongen FC Den Bosch loopt storm

OOSTERHOUT - Luc van Iersel uit Oosterhout heeft het voor elkaar. Hij heeft binnen één dag vijfhonderd euro opgehaald voor de ballenjongen die vrijdag vuurwerk naar zich toe kreeg gegooid tijdens de competitiewedstrijd FC Den Bosch-FC Dordrecht en een steward die tijdens dit duel onwel raakte. "Top mensen, dit had ik niet zien aankomen", reageert Van Iersel. "Maar donaties blijven welkom."

Vanwege het vuurwerk staakte de scheidsrechter de wedstrijd een kwartier lang. De ballenjongen liep huilend van het veld. Hij had gehoorschade opgelopen. Een steward raakte onwel.



Om hen een hart onder de riem te steken, begon de FC Den Bosch-supporter de crowdfundingactie . Hij wil de ballenjongen en de stewart van het verzamelde geld een 'leuk voetbalminderd cadeau' geven. "Om het seizoen alsnog positief te eindigen."Het streefbedrag - vijfhonderd euro - werd al binnen tien uur bereikt. "Waanzinnig!", vindt Van Iersel dit. Maar de doneeractie gaat door. Hij overweegt het streefbedrag nu op duizend euro te zetten. "Hoe hoger het bedrag, des te leuker het cadeau dat ik voor deze twee mensen kan kopen. Ik heb al iets in mijn hoofd, maar ik wil eerst met de familie overleggen of zij dat ook een leuk idee vinden. Maar ik ben al heel blij met de reacties die er tot nu toe zijn binnengekomen."Justitie en de KNVB hebben een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden van vrijdag. "FC Den Bosch zal haar volledige medewerking aan deze onderzoeken verlenen", laat een woordvoerder van de club weten. "Naar aanleiding van de resultaten zullen we maatregelen nemen."