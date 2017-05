Bijna 19 miljoen voor het onderzoeksteam van Eindhovense hoogleraar

EINDHOVEN - De overheid steekt bijna 19 miljoen euro in het onderzoek van een Hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en haar team. Hoogleraar Carlijn Bouten onderzoekt samen met andere wetenschappers de mogelijkheden van het lichaam om zichzelf te herstellen.

Beschadigde bloedvaten, bot en kraakbeen zouden door dit onderzoek weer kunnen aangroeien. Het team van de Eindhovense hoort bij één van de zes onderzoeksteams die dit jaar bijna 19 miloen euro krijgen om in hun onderzoek te stoppen.



Uitblinkers

Opvallend is dat deze zes uitblinkende onderzoeksteams aangevoerd worden door vier vrouwen. In 2013 is voor het laatst deze zogenaamde 'zwaartekrachtpremie' uitgereikt. Toen waren het alleen mannelijke die de onderzoeksteams leiden.



Carlijn Bouten hoopt dat dit bedrag de ontwikkeling van het herstellendvermogen van lichaamscellen door de financiële injectie versneld. "Maar dat is een ingewikkeld proces. Er kan wel tien tot twintig jaar overheen gaan voordat patiënten van profiteren van de vinding van haar team", tempert ze de verwachtingen een beetje in het Eindhovens Dagblad.