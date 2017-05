Go Ahead Eagles met Leon Vlemmings de Jupiler League in

GEMERT - Go Ahead Eagles gaat volgend seizoen met Leon Vlemmings als hoofdtrainer de Jupiler League in. De 47-jarige Vlemmings uit Gemert volgt Robert Maaskant op, die in maart werd gevraagd het seizoen als interim-hoofdtrainer af te maken na het ontslag van Hans de Koning. Maaskant slaagde echter niet in zijn opdracht om de club uit Deventer te behoeden voor degradatie uit de eredivisie.

Go Ahead Eagles verloor zondag in Amsterdam met 4-0 van Ajax, waardoor de degradatie officeel werd. Met Vlemmings als hoofdtrainer hoopt Go Ahead Eagles volgend jaar weer te promoveren. De oud-profvoetballer werkte eerder in diverse functies bij onder meer Feyenoord, NAC, Excelsior en Roda JC. In opdracht van de KNVB vernieuwde Vlemmings vorig jaar de hoogste trainerscursus.



Twee jaar

Vlemmings ondertekent een contract voor twee jaar bij Go Ahead. “Dit is een geweldige club. Het stadion, de fans, het shirt, de historie. Een club die leeft, broeit en waar altijd iets gebeurt. Tijdens de gesprekken met de leiding van de club heb ik een goed beeld gekregen van de visie die er ligt. Een visie die helemaal aansluit bij mij als trainer en persoon: vernieuwen, durven, presteren, geen uitdaging uit de weg gaan.”



Volgens technisch manager Dennis Bekking past Vlemmings ‘naadloos’ bij Go Ahead. “Leon heeft in het verleden meerdere malen aangetoond jonge spelers beter te kunnen maken. Hij is onderdeel van een nieuwe generatie coaches, maar beschikt wel al over een schat aan ervaring in allerlei functies.”