Flinke boetes in strijd tegen sluipverkeer Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Helemaal beu zijn ze het in Zevenbergschen Hoek. Het sluipverkeer op de Hoofdstraat zorgt voor overlast en onveilige situaties. "Vaak kun je niet eens de straat oversteken in de ochtend", zegt een inwoner. Als het op de A16 vastloopt, staat ook de Hoofdstraat vol.

Maar daar lijkt maandag een einde aan te komen. De gemeente Moerdijk grijpt hard in met hoge boetes. Maandag werden 71 van de 286 automobilisten die door de Hoofdstraat kwamen, bekeurd. De boete is 99 euro. Het gaat om verkeer dat tussen 06:00 en 09:00 door het dorp rijdt. Bestemmingsverkeer mag er nog wel rijden.



Alles al geprobeerd

Het is wel jammer, vindt de lokale slager aan de straat. "Veiligheid staat natuurlijk voorop, maar je komt wel heel onvriendelijk over als dorp." Wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk snapt dat wel. "Mensen worden elke dag geconfronteerd met die files op de A16 en moeten ook gewoon naar hun werk."



De gemeente Moerdijk probeerde het eerst vriendelijk. Automobilisten wijzen op een alternatieve route, verkeersregelaars, iets fermere waarschuwingen. Maar de softe aanpak hielp niet. "De Hoofdstraat is toch voor veel mensen de doorgaande route en wellicht toch nog net ietsje sneller", zegt Zwiers.



Intensieve controles

De komende weken staan handhavers aan de uiteinden van de Hoofdstraat. Zien ze dat je in minder dan drie minuten door het dorp heen bent en je hebt daar geen goed verhaal over, dan ga je op de bon.



De gemeente Moerdijk deelt maandagochtend aan alle automobilisten briefjes uit om meer informatie te geven over de handhavingsactie. Maar echt handig is het briefje niet geformuleerd. Er staat namelijk in dat je een boete krijgt. Dat is dus niet altijd het geval. Automobilisten die een boete krijgen, krijgen er namelijk ook meteen een bekeuring bij. De gemeente Moerdijk gaat de briefjes aanpassen.



Herinrichting

In het najaar hopen de omwonenden van de Hoofdstraat en de gemeente Moerdijk van alle ellende af te zijn. Dan wordt de Hoofdstraat opnieuw ingericht en is het niet meer mogelijk om te sluipen.



De gemeente Moerdijk is in gesprek met Rijkswaterstaat om te zorgen voor een oplossing voor de files op de A16.