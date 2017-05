Verboden te filmen? Opvallende verbodsborden blijken promostunt voor festival

EINDHOVEN - Daar keken we tóch even raar van op: in Eindhoven en omgeving hangen tientallen borden met daarop ‘Filmverbod!’ en ‘Let op! Verboden te filmen!’. Op sommige borden staat zelfs dat je 120 euro boete kunt krijgen als er gefilmd wordt. Het riep veel vragen op: mag dat wel, wie gaat dat handhaven en heeft de regio Eindhoven te maken met een vloggersinvasie die gestopt moet worden?

De borden blijken juridisch gezien nep te zijn: het gaat om een ludieke actie van Paperclip Festival uit Eersel. Dat festival, dat 26 augustus in Eersel georganiseerd wordt, maakt het thema ieder jaar bekend met een ludieke actie. “Daar staan we om bekend”, vertelt Janiek van der Palen van de organisatie. “We kiezen altijd voor een wat gekke manier van organiseren, en dat doen we ook met de aankondigingen.”



Niet te filmen

Dit jaar is het thema ‘Niet Te Filmen'. “Alles zal draaien om film, dus we zoeken naar zoveel mogelijk haakjes met film. Alles is met een knipoog. We zijn nog volop bezig met de organisatie."



Er zijn in totaal veertig borden opgehangen in de regio. Ze hangen in Eersel, Bladel, Hapert, Bergeijk, Valkenswaard, Veldhoven en Eindhoven. “Daar zitten de trouwe paperclipgangers. Vrijdagnacht hebben we alles opgehangen”, vertelt Van der Palen.



Goede reacties

Van der Palen is nu al tevreden over de actie. “We krijgen er altijd leuke reacties op. We houden het thema altijd geheim, maar kregen van vrienden en kennissen meteen berichtjes met ‘wat hebben jullie nu toch weer bedacht’. Zulke reacties zijn altijd leuk.” De borden blijven nog even hangen. Later deze week worden ze allemaal weer weggehaald.