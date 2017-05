Ruim 622.000 euro voor Brabantse verenigingen, meeste geld naar HC Den Bosch

DEN BOSCH - Hockeyclub Den Bosch krijgt van de Vriendenloterij ruim 11.400 euro extra voor de clubkas. In totaal keert de Vriendenloterij ruim 622.000 euro uit aan Brabantse verenigingen en clubs.

Den Bosch is de club die het hoogste bedrag krijgt uitgekeerd. Voor de 11.400 euro heeft de club al een bestemming gevonden. "Dit geld gaat naar de aankleding van de buiten- en binnenkant ons nieuwe clubhuis", vertelt voorzitter Mieke van den Akker. "Daarvoor waren we naarstig op zoek naar geld."



Zelfgekozen doel

De clubkas van SV Deurne wordt gespekt met 10.200 euro en de Eindhovense hockeyvereniging Oranje-Rood staat op plaats drie, met een bedrag van 9.500 euro. In de top negen van meest gesteunde Brabantse sportclubs staan verder voetbalvereniging De Valk in Valkenswaard (9.424 euro), de Oosterhoutse Nachtegalen (8.426), de supportersvereniging RBC Roosendaal (8.343), RKVV Sint Michielsgestel (8.343), voetbalvereniging Gilze (7.458) en voetbalvereniging Chaam (7.330).



De Vriendenloterij biedt deelnemers de mogelijkheid mee te spelen voor een zelfgekozen doel. De helft van ieder lot waarmee deze mensen spelen, gaat naar de clubkas van 'hun' club.



Record

Landelijk keert de Vriendenloterij dit jaar ruim 4,5 miljoen euro uit, 600.000 euro meer dan vorig jaar. Dit is een record.