Boxtel treurt om einde monumentale Kastanjeboom: 'Veiligheid boven alles'

BOXTEL - Na 120 jaar is er een einde gekomen aan het leven van de monumentale Kastanjeboom in het centrum van Boxtel. Maandagmorgen is de boom snel en vakkundig omgezaagd. Dat was nodig omdat de Kastanje ziek was. Woensdag wordt op dezelfde plek een rode Berk gepland.

Eigenaar John van de Langenberg van restaurant De Rechter is treurig en opgelucht tegelijk dat de boom bij zijn restaurant aan de Dommel omgaat. "De rapporten van deskundigen waren overduidelijk, daar is geen letter Chinees bij, de boom was gevaarlijk", zegt de horecaman.



Oorlog

Het omzagen van de enorme Kastanje trekt veel volk in Boxtel. "in de oorlog werd de brug over de Dommel gebombardeerd, maar de Kastanjeboom overleefde dat zelfs", zegt een man die staat te kijken. Voor veel mensen hoort de boom bij Boxtel en een beetje bij hun leven: "Onderweg naar school liepen wij erlangs om Kastanjes te rapen, maar veiligheid gaat boven alles", aldus een toeschouwer.





Om zes uur s'morgens begonnen de mannen van boomrooibedrijf Kuijpers uit Son aan de klus. Rond het middaguur is de Kastanje geveld. Het straatbeeld bij de brug over de Dommel bij de Rechterstraat in Boxtel wordt nooit meer hetzelfde.