Geruchtmakende zaak tegen politiemol Mark M. gaat beginnen

'S-HERTOGENBOSCH - In de rechtbank in Den Bosch start dinsdag de rechtszaak tegen politiemol Mark M. uit Weert. Hij werkte bij de recherche in Son en zou jarenlang enorme hoeveelheden vertrouwelijke informatie uit het politiesysteem hebben verkocht aan criminelen.

Mark M. zou 28.000 keer onbevoegd hebben gezocht naar gevoelige informatie en duizenden vertrouwelijke documenten hebben gekopieerd. Die informatie zou hij hebben doorverkocht aan criminelen. M. werkte van 2009 tot zijn arrestatie in oktober 2015 bij de politie. Hij is inmiddels ontslagen.



800.000 euro

Volgens Justitie heeft Mark M. zich schuldig gemaakt aan witwassen, het aannemen van giften en het schenden van het beroepsgeheim. Hij zou met het lekken van de informatie volgens Justitie mogelijk zo’n 800.000 euro hebben verdiend. Maar zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zegt dat er geen bewijs is dat er is betaald voor de informatie waar Mark M. naar heeft gezocht.



Geen eerlijk proces

Volgens advocaat Kuijpers zal zijn cliënt geen eerlijk proces krijgen. Volgens hem is Mark M. al veroordeeld in de media en is er karaktermoord op hem gepleegd. Zo noemde oud-korpschef Gerard Bouman hem eerder ‘de rotste appel sinds tijden’ binnen de politie en minister Ard van der Steur zei volgens Kuijpers dat de politiemol ‘de zwaarste straf verdient’.



Vorige week werd bekend dat de politiemol eerder ontmaskerd had kunnen worden omdat er al informatie binnen was gekomen bij de politie. De politie wilde daar niet op reageren. De politie maakte wel bekend dat er een paar maanden geleden opnieuw gelekte informatie is teruggevonden bij een verdachte, nu in Den Bosch.



Uitstel

Voor de rechtszaak tegen politiemol Mark M. zijn vijf dagen gepland. In totaal zijn er vijf verdachten. Mark M., een handlanger en drie vermoedelijke klanten. Het voorbereiden van de zaak heeft lang geduurd. Het dossier bestaat uit tientallen ordners en honderden pagina’s.



De kans bestaat dat dinsdag besloten wordt de zaak opnieuw uit te stellen. De advocaat van Mark M. gaat een verzoek indienen om getuigen te horen in Oekraïne. Volgens Mark M. kwam hij namelijk niet aan zoveel geld omdat hij informatie verkocht aan criminelen, maar doordat hij geld had geleend van kennissen in Oekraïne waar hij regelmatig naartoe ging. Als justitie instemt met het verzoek om deze mensen te horen, zal de inhoudelijke behandeling van de zaak nog maanden op zich laten wachten.