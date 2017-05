'Doodgeschoten Eindhovenaar (32) bekende in crimineel milieu'

EINDHOVEN - De 32-jarige man die zondagochtend dood werd gevonden op de Memlincstraat in Eindhoven is een bekende in het criminele milieu, meldt het ANP. In december zou hij veroordeeld zijn voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De man bleek te zijn doodgeschoten.

De zonnestudioketen in Oss was vaker doelwit van aanslagen. Omdat de veroordeelde Eindhovenaar geen motief had, bestaat het vermoeden dat hij in opdracht handelde. Op de zonnestudio aan de Berghemseweg in Oss is twee keer brand gesticht in april 2014. In juli 2013 was het ook raak en begin 2014 eveneens.



Schoten

Een woordvoerder van de politie doet geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer of zijn achtergrond. Wel kan de woordvoerder bevestigen dat de man 32 jaar is en door schoten om het leven is gekomen.



De dode man werd zondagochtend vroeg aangetroffen naast een auto. Zijn vriendin zou in de straat wonen waar hij werd gevonden. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.