Zorgopleiding Prins Heerlijk nu ook in Eindhoven te volgen

EINDHOVEN - Prins Heerlijk komt na acht jaar in Tilburg nu ook met een zorgopleiding in Eindhoven. De Tilburgse opleidingsinstelling voor leerlingen met een beperking of leerproblemen groeit uit haar voegen en breidt dus uit in Brabant. Directeur Gief van Schijndel vertelt hoe Prins Heerlijk zich nog steeds onderscheidt van andere opleidingen.

“Onze leerlingen redden het niet op ‘normale’ MBO-opleidingen en vinden simpel magazijnwerk weer geen uitdaging,” vertelt de directeur. “En dan is het bijzonder dat ze hier een echt vak kunnen leren.”



Uitbreiding

De instroom blijft groeien, zeker na de bezuinigingen op de Wajong-uitkering. “In Tilburg zitten we met honderd jongeren aan de rand van onze capaciteit,” aldus Van Schijndel. “Daarom is het mooi dat we nu met het Summa College in Eindhoven kunnen samenwerken aan een nieuwe zorgopleiding. We beginnen met een groepje van tien of vijftien leerlingen, maar dat kunnen er op termijn meer worden.”



'Uniek'

Van Schijndel kwam zo’n acht jaar geleden op het idee toen zijn eigen pleegzoon met leerproblemen moeilijk aan de bak kwam. “Toen zijn we met acht jongeren begonnen met speciaal horeca-onderwijs. Nu hebben we ook detailhandel- en zorgonderwijs. En in dat laatste zijn we zeker uniek.”



Ambities

De uitbreiding hoeft niet alleen bij Eindhoven te blijven. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe partners. En we staan open voor andere steden. Er lopen nog gesprekken,” aldus de ambitieuze directeur. “Er wordt te weinig geïnvesteerd in de mensen die juist hulp nodig hebben in het onderwijs. Mensen met leerproblemen moeten niet alleen met rommelbaantjes worden opgezadeld.”