Mannen aangehouden voor vluchten na ongeluk A29

WILLEMSTAD - De politie heeft maandagochtend in Willemstad twee mannen aangehouden die na een ongeluk bij Numansdorp op de vlucht waren geslagen. Een derde verdachte werd later in de ochtend opgepakt.

Het ongeluk gebeurde rond halfacht op de snelweg A29 bij Numansdorp. Drie auto's botsten op elkaar. Omstanders verleenden eerste hulp, maar de drie mannen die in de voorste auto zaten, gingen ervandoor.



Verhoord

De verdachten zijn twee Fransmannen van 21 en 23 jaar oud. Ook een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. De mannen zitten vast voor verhoor.