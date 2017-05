Jongensdroom komt uit: Maurice en Roy gaan een escaperoom bouwen in Slot Loevestein

WAALWIJK - Twee jonge creatievelingen uit Waalwijk en Tilburg mogen een zeer bijzondere escaperoom gaan ontwikkelen en bouwen. De opdracht voor Maurice de Zeeuw en Roy Monden, allebei oud Efteling-medewerkers, wordt in het wereldje van escapeontwerpers gezien als het allerhoogste wat je in Nederland kunt bereiken. Het tweetal mag een escaperoom gaan bouwen in het middeleeuwse Slot Loevestein.

Een betere locatie is haast niet denkbaar. Op de plaats waar de meest spectaculaire ontsnapping uit de Nederlandse geschiedenis plaatsvond komt een Escape Room.



De ontwikkeling van die escaperoom is voor de beginnende ondernemers een droom die uitkomt. “Het is als beginnend bedrijf fantastisch om een escaperoom te bouwen op misschien wel de beste plek van Nederland”, zegt Maurice de Zeeuw. “We hadden niet verwacht dat we een jaar na de opening in Waalwijk dit al zouden gaan doen.”



Beklemmend sfeertje

“We zijn al een paar keer in het slot gaan kijken en dan voel je toch wel iets. Die beklemmende sfeer van niet weg kunnen”, vertelt Roy Monden. Samen met medewerkers van Slot Loevestein wordt er nagedacht over en gewerkt aan de invulling van de escaperoom, die komende herfst in bedrijf gaat.



Hugo is het wel gelukt ...

“Het verhaal kent iedereen”, vertelt Roy Monden. “Hugo de Groot ontsnapt, maar dat wil niet zeggen dat onze deelnemers ook weg komen uit Slot Loevestein. Ik denk zelfs dat niet iedereen het haalt.” Het tweetal heeft een behoorlijke vrijheid om los te gaan in het kasteel, maar spijkers rammen of schroeven draaien in de middeleeuwse muren is ten strengste verboden.



De escaperoom in het middeleeuwse Slot Loevestein krijgt als thema: 'Vrijheid van meningsuiting'. De bekendste gevangene van het kasteel, Hugo de Groot, werd daar vastgezet omdat hij begin 17e eeuw een afwijkende mening had over de toen heersende godsdiensttwisten. Hugo de Groot was aanhanger van meer tolerantie, Prins Maurits liet hem daarvoor eeuwig opsluiten in het donkere slot.



Eeuwig duurde echter tot 1621. De Groot wist te ontsnappen door zich te verstoppen in een boekenkist.