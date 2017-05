Politie massaal op zoek naar verwarde man die baby heeft meegenomen in Breda

BREDA - De politie in Breda is maandagmiddag met man en macht op zoek naar een 33-jarige verwarde man die een baby heeft meegenomen. De man is rond halfvier voor het laatst gezien in de buurt van de Sint Ignatiusstraat. "We maken ons grote zorgen dat de man het kind iets aandoet", aldus een woordvoerder.

Volgens een woordvoerder wordt alles uit de kast gehaald om de man en het kindje zo snel mogelijk te vinden. Zo worden speurhonden en een politiehelikopter ingezet. Treinen rond Breda rijden stapvoets uit voorzorg, mocht de man van plan zijn zichzelf en de baby iets aan te doen.



Vanwege privacy wil de politie niet veel kwijt over wat de relatie is tussen de man en de baby. "Het is in ieder geval geen gelukkige combinatie. We zijn dringend naar de vermisten op zoek", aldus de woordvoerder. De man heeft het kind meegenomen tijdens een 'geplande afspraak'.



Signalement

De politie heeft een Burgernetbericht verspreid met het signalement van de verdachte. Het gaat om een donkergetinte man. Hij heeft een klein postuur. De man heeft een blauwgrijze jas en een rode blouse aan.



De baby is in een lichtkleurige deken gewikkeld. Aanvankelijk meldde de politie dat het kind in een Maxi-Cosi zat, maar dat is niet het geval.