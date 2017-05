Dongenaar David is in Londen voor het EK voor croupiers

LONDEN - David Luijten werkt bij elkaar maar zo'n drie jaar als croupier in Holland Casino en toch vertrok hij maandag naar Londen om deel te nemen aan het EK voor croupiers. Samen met zijn Schevingse collega Gilbert vertegenwoordigt hij Nederland op het EK. De 25-jarige Dongenaar staat midden op het drukke Leicester Square in de Engelse hoofdstad wanneer we hem telefonisch te woord staan.

Voor de mensen die zich niet of nauwelijks in een casino begeven: de croupier staat achter de tafels de spellen te begeleiden. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor een eerlijk, soepel en gezellig verloop van het spel. En David is naar eigen zeggen vooral heel goed in het spel gezellig houden.



"Dat telt van alle beoordeelde eigenschappen ook het zwaarst mee. De gastvrijheid en hoe je je gasten vermaakt," aldus de 25-jarige croupier, terwijl hij in Londen nog even de toerist mag uithangen. "Dinsdag begint het EK en dan mag ik echt aan de slag."



David neemt het op tegen dertig anderen uit heel Europa. "Dit is mijn eerste EK en ik weet niet tegen wie ik het opneem," vertelt hij. "Ik ga er gewoon alles geven en er van genieten."



Dat hij de komende dagen in het Engels aan het werk moet, deert David niet. "Ik heb ook in het buitenland als duikinstructeur gewerkt, dus dat ligt me wel", lacht hij. "Ik zie het als een uitdaging en ik vind het al een hele eer om hier te zijn."



10 mei weet David of hij zich de winnaar van de European Dealer Championships mag noemen.