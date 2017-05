OG3NE spaart zich om woensdag te knallen

KIEV - OG3NE neemt dinsdag een beetje gas terug. De zussen uit Fijnaart moeten zich voorbereiden op de halve finale. Nu is ‘een beetje gas terugnemen’ in de beleving van OG3NE dat ze even een dagje niet in het openbaar te zien zijn. Ze zijn wel te horen. De drie hebben sinds maandag een radioshow op NPO Radio 2.

In het laatste uur van het NPORadio 2-programma 'Aan de slag!' nemen de meiden de show over en is het even RadiOG3NE. De luisteraar krijgt de lievelingsliedjes van de zussen te horen en komt van alles over OG3NE te weten. Zo ontpopte Shelley zich als volleerd weervrouw. Nadat ze de weersverwachting voor Nederland had voorgelezen dat er daar kans op nachtvorst was, voegde ze er droogjes aan toe: "In Kiev is het bloedverziekend benauwd, dus geniet er van!’’ De hele studio lag krom van het lachen.



De eerste show maandag was sowieso een gezellige bende. Er werd volop gekletst, gezongen en gedanst. Op het eerste liedje, Legendary van Welshly Arms, werd er al flink meegedeind. Toen even later Bruno Mars gedraaid werd, dansten Amy, Shelley en Lisa er flink op los.





Het gaat er allemaal heel ongedwongen aan toe. Stress lijkt niet in hun woordenboek voor te komen. Volgens Amy krijgen ze dat voor elkaar door ‘rust te pakken’. ‘’We staan er heel relaxed in. We hebben veel al getackeld. Er zijn nog een paar kleine dingetjes omdat we perfectionistisch zijn.’’ Shelley vertelt dat de voorbereiding dan ook gewoon doorgaat. ‘’We repeteren nog een beetje zodat we niks vergeten. Maar het zit er al goed in. We zijn er klaar voor!’’Dat is mooi op tijd. Woensdag is de show voor de jury. Het oordeel van die jury telt voor de helft mee voor het eindresultaat. Voor OG3NE is het dus belangrijk daar al zoveel mogelijk punten te scoren. Donderdag mag de televisiekijker stemmen.Een finaleplek lijkt er overigens wel in te zitten voor de Fijnaartse zussen. OG3NE heeft afgelopen week een verpletterende indruk gemaakt. Inmiddels zijn ze bij de wedkantoren gestegen naar een achtste plek in de eindklassering. Dat de meiden populair zijn, bleek ook zondag bij het Rode Loper Evenement. Hier presenteerden alle deelnemers zich aan de internationale pers. Niet alleen bleek OG3NE hoog te scoren in het ‘Mooist geklede artiest’-klassement, de dames waren ook heel populair bij de pers. En bij andere deelnemers.Op de vraag of ze OG3NE kenden, knikten ze allemaal voluit. Hun liedje Lights and Shadows was iets minder bekend maar Nathan Trent (Oostenrijk) en Isaiah Firebrace (Australië) konden het bijna woord voor woord meezingen. Anja Nissen (Denemarken) deed voor de camera voor Omroep Brabant ‘auditie’, voor het geval de drie zussen ooit op zoek zijn naar een vierde stem.Voorlopig moeten de dames uit Fijnaart het met zijn drieën doen en dat lijkt ze uitstekend af te gaan.