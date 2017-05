Verwarde man ontvoerde baby uit instelling Veilig Thuis

OOSTERHOUT - De verwarde man die maandagmiddag in Breda een baby meenam, is samen met het kindje teruggevonden in Oosterhout. De man is aangehouden en ambulancemedewerkers hebben zich over de enkele weken oude baby ontfermd.

De politie in Breda ging maandagmiddag met tientallen eenheden op zoek naar de 33-jarige verwarde man, die rond halfvier een baby ontvoerde vanaf hulpinstelling Veilig Thuis aan de Sint Ignatiusstraat.

Zoekactie

Bij de zoekactie werden ook speurhonden en een politiehelikopter ingezet. Treinen rond station Breda reden uit voorzorg stapvoets. Gevreesd werd dat de man zichzelf of de baby iets aan zou doen.



Rond halfzes werden de man en de baby in Oosterhout teruggevonden. Vanwege privacy wil de politie niet veel kwijt over wat de relatie is tussen de man en de baby. De man had volgens de politiewoordvoerder maandagmiddag een 'geplande afspraak' bij de hulpinstelling met de moeder van het kindje. Daar ging hij er plotseling met de baby vandoor.



Burgernet

De politie stuurde na de vermissing van het tweetal een Burgernetbericht met het signalement van de verdachte. Mensen in Breda en omgeving werd gevraagd uit te kijken naar de man met baby. Daar werd flink gehoor aan gegeven.



Met hulp van getuigen werden de verwarde man en de baby uiteindelijk op straat in Oosterhout teruggevonden. "De man was lopend. Hoe de man daar zo snel heeft kunnen komen, gaan we onderzoeken", aldus de woordvoerder. De verdachte zit vast.