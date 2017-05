Meer kinderen ontvoerd in Brabant, meeste kinderen naar Turkije

HILVERSUM - Net als in de rest van Nederland is het aantal kinderen dat vorig jaar vanuit Brabant ontvoerd werd naar het buitenland licht gestegen. Volgens cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering ging het om achttien ontvoerde Brabantse kinderen. De meeste van hen werden ontvoerd naar Turkije.

Volgens directeur Coskun Çörüz van het Centrum IKO komen de ontvoeringen in heel Brabant voor, maar vooral in de grote steden. "Vanwege de globalisering zijn er meer internationale huwelijken. Daar gaat ook wel eens iets mis, met als gevolg dat kinderen worden meegenomen."



Moeder is meestal de ontvoerder

In verreweg de meeste gevallen, 70 procent, is het de moeder die het kind zonder toestestemming van de vader meeneemt naar het buitenland. "Vaak wordt dat door vaders niet gezien als ontvoering: ze hebben altijd voor hun kind gezorgd en als het huwelijk mislukt vinden ze het logisch dat ze hun kind meenemen."



De ontvoerde kinderen die vanuit Brabant worden ontvoerd, gaan behalve naar Turkije ook naar Frankrijk, België, Duitsland, Portugal en Polen. Ze zijn tussen de één en 16 jaar oud als ze worden meegenomen. Van alle ontvoerde kinderen in Nederland wordt maar de helft teruggevonden."