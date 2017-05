Wie is deze kopschopper? Man trapt carnavalsganger twee keer in gezicht

TILBURG - ’s Nachts rond halfvijf loopt een groepje jongens lallend naar huis op het Pieter Vreedeplein. Het is een relatief rustige carnavalsvrijdag in Tilburg, maar daar komt snel verandering in. Een onbekende man spreekt de vrienden aan, duwt een van hen naar de grond en schopt het 24-jarige slachotffer twee keer hard in het gezicht. Hij moet direct naar het ziekenhuis. Van een dader ontbreekt ieder spoor.

Het is al even geleden dat de zware mishandeling plaatsvond - op 25 februari om precies te zijn, maar omdat de politie nog steeds op zoek is naar de dader, is besloten om maandag camerabeelden vrij te geven van de schoppartij.



En die beelden zijn heftig. Ze tonen hoe de 24-jarige man naar de grond wordt gewerkt en twee keer zo hard mogelijk door de dader in het gezicht wordt geschopt. Het slachtoffer houdt een gebroken neusschot, een gebroken tand en een hersenschudding over aan de schoppartij.



Signalement

De politie vermoedt dat dezelfde dader na de mishandeling ook een ruit van een nabijgelegen huis heeft vernield. Op de beelden draagt de dader een witte broek en een zwarte jas. Zijn haren zijn wit. Vermoedelijk zijn ze zo gespoten omdat het carnaval was.



Wie de dader wellicht heeft gezien die avond, weet wie hij is of iets van de mishandeling heeft meekregen in de nacht van 24 op 25 februari, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.