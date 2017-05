Ook in 1970 deden drie Brabantse zusjes mee aan het Eurovisie Songfestival

VEGHEL - Bianca Maessen uit Veghel nam met haar twee zusjes 37 jaar geleden deel aan het Eurovisie Songfestival. Nu ziet ze hoe drie Brabantse zusjes weer kans maken op de grote prijs. “Ik duim voor ze, want ze verdienen het echt”, aldus Bianca.

“Ik zie heel veel overeenkomsten tussen onze groep, Dream Express, en die meiden van OG3NE”, vertelt de 66-jarige Bianca. “Wij waren toen in 1970 alleen veel te jong om te beseffen wat er om ons heen gebeurde.”



Zusjes Maessen waren toen 15, 17 en 19 jaar en werden uiteindelijk met hun lied ‘Waterman’ zevende. Zeven jaar later mochten ze weer, toen kwamen ze uit voor België en ze werden wéér zevende. “We werden toen rondgereden in een limousine, dat was echt een gekke ervaring." De zusjes Maessen hebben net als OG3NE ook Indische roots.



Volgens de wedkantoren stijgen de kansen van OG3NE met de dag. Ze staan nu op de achtste plaats. “Ik denk dat ze eerste of vijfde worden”, voorspelt Bianca. “Nu mogen ze ook in het Engels zingen, dat mochten wij niet. Zo bereiken ze makkelijker de jeugd.”