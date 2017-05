Soldatenles in de klas in Schijndel

SCHIJNDEL - Wat moet je kunnen om soldaat te worden? Wat maak je zoal mee en wat is er nou eigenlijk leuk aan? Vragen waarop leerlingen van basischool De Regenboog in Schijndel antwoord kregen van Loet en Amor, beiden onderofficier op de kazerne in Oirschot.

Leerlingen van tientallen basisscholen in Brabant krijgen deze week bezoek van militairen. 'Praten met Soldaten' is onderdeel van de Landmachtdagen die zaterdag gehouden worden. De strijdkrachten zitten weer wat ruimer bij kas en dus kunnen ze extra aanwas goed gebruiken. Toch is dat volgens Defensie niet het belangrijkste doel van de schoolbezoeken.



"We laten de leerlingen zien wat we doen en hoe we het doen", legt sergeant-majoor Loet uit. "Dit is natuurlijk niet de doelgroep om jongeren te werven. Daarvoor moeten we op de middelbare school zijn."



Zelf ervaren

'Praten met Soldaten' op de basisschool wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden. De leerlingen mogen zelf ook even ervaren hoe het is om soldaat te zijn. Vooral het elkaar schminken in camouflagekleuren valt in de smaak. "Dit is leerzaam en leuk", aldus een van de leerlingen.



Toch blijkt nog niet iedereen enthousiast geworden over een baan bij Defensie. Agent en computerexpert blijken nog net iets populairder. "Laten we het erop houden dat het begin is gemaakt", aldus de sergeant-majoor.