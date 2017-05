Doodgeschoten Eindhovenaar is Johan van Boxtel: hoe zagen zijn laatste uren eruit?

EINDHOVENAAR - Hoe zag de laatste dag eruit van de 32-jarige Johan van Boxtel uit Eindhoven, die zondagochtend omkwam bij een schietpartij aan de Memlincstraat? De politie houdt er rekening mee dat het om een afrekening gaat en is op zoek naar meer informatie over het slachtoffer.

Iedereen die de omgekomen 32-jarige zaterdag of zondag gezien heeft, wordt door de politie verzocht contact op te nemen. De politie heeft een foto van het slachtoffer vrijgegeven. Er werken momenteel 20 rechercheurs aan de zaak.



Brandstichting

In december zou Van Boxtel veroordeeld zijn voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De zonnestudioketen in Oss was vaker doelwit van aanslagen.



Omdat de veroordeelde Eindhovenaar geen motief had, bestaat het vermoeden dat hij in opdracht handelde. Op de zonnestudio aan de Berghemseweg in Oss is twee keer brand gesticht in april 2014. In juli 2013 was het ook raak en begin 2014 eveneens.