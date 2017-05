Oud-drugsbaron Kobus Lorsé voor rechter om moord op schoonzoon

BREDA - Oud-drugsbaron Kobus Lorsé komt toch nog voor de rechter voor betrokkenheid bij de moord op zijn schoonzoon John Wassink uit Roosendaal. Wanneer de zaak voorkomt, is echter nog niet bekend. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat dit maandag weten.

De 45-jarige Wassink werd op 26 juli 2014 doodgeschoten in zijn woonwagen in Roosendaal. Zijn lichaam, dat in plastic was gewikkeld, werd twee dagen later gevonden in het Markkanaal bij Terheijden. Zijn schoonvader kwam al snel als verdachte in beeld.



Ruzie tussen Wassink en dochter

Lorsé zou een van de laatsten zijn geweest die de Roosendaler nog in leven heeft gezien op diens autobedrijf. Het ANP schreef toentertijd dat hij had een motief vanwege een ruzie tussen Wassink en zijn vriendin, de dochter van Kobus.



Justitie wilde de 72-jarige Rotterdammer eerder al berechten voor betrokkenheid bij de moord, maar kreeg de zaak toen niet rond. Het OM had te weinig bewijs tegen Lorsé om hem langer vast te houden. “Wij hebben de keuze gemaakt om hem nu wel te dagvaarden”, laat de woordvoerster weten.



Datum onbekend

Een datum voor de zitting is dus nog niet bekend. “Dit ligt aan hoeveel onderzoekswensen er nog zijn. Maar laten we zeggen dat het mogelijk nog dit jaar is.”