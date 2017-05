Beelden van ontvoering baby in Breda: 'Ik zag die man ineens rennen'

OOSTERHOUT - De verwarde man die maandagmiddag in Breda een baby meenam, is gearresteerd in Oosterhout. Joery zag het allemaal gebeuren. Hij reed toevallig in de buurt en maakte een filmpje van de arrestatie.

Op het filmpje is te zien dat de man met het kind om de auto van Joery rent. “Ik zag eerst de politie met een flinke vaart voorbij rijden. Ik dacht even snel een leuk snapchatfilmpje te maken voor mijn vrienden. Maar toen zag ik ineens die man rennen. Ik vond het doodeng!”



Rustig

Uiteindelijk werd de man overmeesterd door de politie. “Dat gebeurde opvallend rustig. Hij had een baby vast.” Ambulancemedewerkers hebben zich over de enkele weken oude baby ontfermd.



De politie in Breda ging maandagmiddag met tientallen eenheden op zoek naar de 33-jarige verwarde man die rond halfvier een baby ontvoerde vanaf hulpinstelling Veilig Thuis aan de Sint Ignatiusstraat.



Veilig Thuis laat aan Omroep Brabant weten dat het wel bij hen gebeurde, maar dat ze hun vergaderzaal beschikbaar hadden gesteld aan iemand anders. "Het was bij ons, maar wij hebbn er verder niks mee te maken. Wij hebben wel alarm geslagen toen het gebeurde. En we zijn ontzettend geschrokken natuurlijk", aldus Debbie Maas van Veilig Thuis West-Brabant.



Honden

Bij de zoekactie werden ook speurhonden en een politiehelikopter ingezet. Treinen rond station Breda reden uit voorzorg stapvoets. Gevreesd werd dat de man zichzelf of de baby iets aan zou doen.