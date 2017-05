Volg hier LIVE de verrichtingen van Helmond Sport en RKC Waalwijk in de play-offs

EINDHOVEN - Helmond Sport en RKC Waalwijk komen maandagavond voor het eerst in actie in de play-offs. Beide ploegen spelen thuis. Helmond Sport ontmoet Almere City, RKC Waalwijk krijgt FC Emmen op bezoek. De verrichtingen van beide wedstrijden zijn live in dit bericht te volgen.

Helmond Sport eindigde als dertiende, maar bereikte de play-offs door het winnen van de tweede periodetitel. RKC Waalwijk verzekerde zich op de laatste speeldag van deelname aan de nacompetitie. De Waalwijkers eindigde als tiende.



Helmond Sport - Almere City (0-0)

Helmond Sport verloor in oktober met 1-0 van Almere City. In april stonden de ploegen tegenover elkaar in Helmond. Die wedstrijd eindigde in 1-1.



De eerste kans was voor Almere City. Ten Voorde schoot echter in de handen van doelman Van Gassel. In de tegenstoot had Braber een aardig schot in huis, dat door doelman Kramer tot hoekschop werd verwerkt. Na ruim een kwartier werd Almere City tot twee keer toe gevaarlijk, maar er werd nog niet gescoord.



In de Jupiler League verloor RKC Waalwijk de uitwedstrijd van FC Emmen (1-0). De thuiswedstrijd leverde een puntje op (1-1).RKC kreeg in de beginfase al zeven corners tegen, al zorgden die corners nog niet voor grote problemen. Die problemen waren er wel voor RKC toen Loen doelman Williams met een afstandsschot verschalkte. Diezelfde keeper greep later wel goed in door een voorzet van Huisman te onderscheppen.