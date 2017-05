Wie durft er met Alex van Temptation Island het buddelbad in? [VIDEO]

OIRSCHOT - Alex van Temptation Island houdt op z’n tijd wel van een heerlijk potje zelfverwennerij. Maar nu maken zijn fans kans om met hem een bubbelbad in te duiken. De Bredase vrouwenverslinder nodigt door middel van een prijsvraag koppels uit om naar zijn favoriete spa te komen in Oirschot.

Spa2be geeft een ‘Meet & Greet’ weg, inclusief twee uur in hun privésauna. Alex ontvangt de winnaars met een welkomstdrankje, maar sluit af met 'maar misschien blijf ik wel eventjes hangen'.



In het filmpje zien we op de achtergrond een bubbelbad én een groot bed. Of een koppel het leuk gaat vinden als verleider Alex blijft hangen in de spa, is nog maar de vraag.