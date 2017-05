Acht vrouwen willen burgemeester van Den Bosch worden

DEN BOSCH - 23 mensen zien het wel zitten om de burgemeester van de gemeente Den Bosch te worden. Acht vrouwen en vijftien mannen hebben een sollicitatiebrief gestuurd. Dit heeft de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, maandag bekendgemaakt.

Van de sollicitanten zijn 21 al burgemeester of wethouder, of dit geweest. De twee andere geïnteresseerden hebben andere beroepen, maar hebben al wel ervaring in de politiek of bestuurlijke functies gehad.



Bosschenaren willen burgermoeder

Veel Bosschenaren willen dat een vrouw het hoogste ambt gaat bekleden. Dit bleek uit een enquête onder ruim zevenduizend inwoners. Ook willen ze een betrokken burgemeester die makkelijk in de omgang is én Den Bosch op de kaart gaat zetten bij ondernemers en investeerders.



ZIE OOK: Den Bosch zoekt een nieuwe burgemeester: 'Een Bossche, mèske of één mee veul note op z'n zang?'



Den Bosch is op zoek naar een nieuwe burgemeester, omdat Ton Rombouts na twintig jaar afscheid neemt. Hij stopt in oktober. Voor zijn opvolger ligt een salaris van ruim tienduizend euro per maand klaar, bleek uit de vacature.