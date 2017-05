'Pastoor die een Mariabeeldje weghaalde heeft hart op de juiste plek'

REUSEL - Honderden mensen gingen in Reusel de straat op om te protesteren tegen pastoor Karel van Roosmalen. De leider van de parochianen van Sint Clement haalde de woede van dorpelingen op de hals toen hij een Mariabeeldje weghaalde. Daar is ook de kerk niet blij mee, meent theoloog Frank Bosman. "Hij heeft begeleiding van de kerk nodig."

“Ik denk dat we hier te maken hebben met iemand die misschien zijn hart op de juiste plek heeft zitten, maar niet op de juiste manier weet te communiceren”, aldus Bosman.



ZIE OOK: Pastoor haalt Mariabeeld weg uit kapelletje, dorpelingen Lage Mierde des duivels



“Hij heeft een heleboel parochianen van hem tegen hem in het harnas gejaagd en pijn gedaan. Dat is verdrietig.” Bosman kent Van Roosmalen goed. “We zaten samen in de schoolbankjes. Het is echt een vriendelijke man, maar weet keer op keer net niet de juiste pastorale toon te treffen.”

Begeleiding

Het bisdom is daar niet blij mee, denkt Van Roosmalen. “Je mag ervan uitgaan dat er achter de schermen sprake is van allerlei lobbywerkzaamheden en dat deze pastoor begeleiding krijgt. Maar goed, dat gebeurt buiten het zicht van de camera. Dat heeft met goed leiderschap te maken.”

Volgens Bosman zou de kerk meer permanente begeleiding moeten bieden aan 'medewerkers' om dit soort sitauties te voorkomen. “Je ziet dat bijvoorbeeld medici ook verplicht cursussen moeten volgen ieder jaar. Het bisdom mag daar best actiever werk van maken.”