Inzamelingsactie voor wraakvader Mario Haazen, tussenstand: elfhonderd euro

HELMOND - Zanger Dean Saunders is een inzamelingsactie voor Mario Haazen gestart. Hij vindt het ‘ongelofelijk’ dat de Helmondse vader in de cel zit en een schadevergoeding moet betalen, omdat hij de man mishandelde die zijn dochter via Facebook misleidde. Saunders maakte maandag bekend dat er al 1167 euro is ingezameld.

“Elke cent gaat naar Mario Haazen. Ik ben geen dief. Ik ben iemand die deze gozer gaat helpen omdat ik hem een held vind”, laat de zanger in een video weten. Hij laat mensen geld storten op zijn rekeningnummer en maakt dit vervolgens over naar de Helmonder en zijn familie.



De dochter van Haazen dacht dat ze een leuke 17-jarige jongen via Facebook had ontmoet, maar in werkelijkheid was het Jack S. Een oud-tb's'er van 47 jaar oud. De vader deed aangifte, maar ging ook zelf op onderzoek uit . Hij spoorde hem op en mishandelde hem met een schop.“Ik vind het ongelofelijk. Tien maanden celstraf omdat je een pedofiel in elkaar geslagen hebt”, zegt Dean Saunders. “Man, ik vind je helemaal geweldig en het is onterecht dat je vast moet zitten.” Omdat de Helmonder ook een schadevergoeding van 1925 euro aan de man moet betalen, startte de zanger de actie.Saunders plaatste drie video’s over het onderwerp op zijn Facebookpagina. In de eerste betuigde hij zijn steun aan de ‘wraakvader’, in de tweede deed hij de oproep om geld in te zamelen zodat Haazen de schadevergoeding niet zelf hoeft op te hoesten en in de derde maakte hij de tussenstand bekend. De artiest hoopt dat meer mensen geld gaan storten.