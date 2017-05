Grote brand uitgebroken in bosgebied Tilburg

TILBURG - In een bosgebied aan de Witbrantlaan in Tilburg is maandagavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond elf uur en strekte zich uit over een gebied van zo'n 100 meter. Na ongeveer anderhalf uur waren de vlammen geblust.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een grote brand. Het blussen ging moeilijk, omdat de plek lastig te bereiken was. Ook was er weinig bluswater in de buurt aanwezig.



Brandweermannen blussen het gebied na om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand ontstond, is niet duidelijk.Het vuur woedde volgens de woordvoerder ongeveer 200 meter van de openbare weg vandaan. Er was daarom geen direct gevaar voor omwonenden van het natuurgebied.