Helmond Sport in spektakelstuk via 0-2 naar 4-2 overwinning 'Met teamspirit kunnen we ver komen'

HELMOND - Voor wie er bij was werd het een wedstrijd om niet snel te vergeten. Helmond Sport-Almere City werd een spektakelstuk, waarbij het publiek niet op oogstrelend voetbal, maar wel op strijd en vooral een miraculeus scoreverloop werd getrakteerd. Halverwege de tweede helft keek Helmond Sport tegen een 0-2 achterstand aan. Toen scheidsrechter Manschot na 90 minuten voor het einde floot stond er tot verwondering van alles en iedereen 4-2 op het scorebord. Voor Helmond Sport dus, dat deze voorsprong vrijdag in Almere moet verdedigen voor een plek in de halve finale van de play-off voor een plek in de eredivisie.

Robert Braber, maker van het tweede Helmondse doelpunt, gaf toe dat de moed hem halverwege de tweede helft ook in de schoenen was gekropen.



"Ik geef niet snel op, maar bij die 0-2 was ik even bang dat we toen al de playoffs hadden weggegeven. Zo lang naar uitgekeken, maar hoe zouden we dit nog moeten recht trekken? Maar we bleven wel alles geven. Dat dat nog resulteerde in vier goals was onverwacht, maar wel hartstikke mooi en geeft een enorme boost naar de volgende wedstrijd toe."



Vrijdag tegen Almere afmaken

Jordy Thomassen was ook trefzeker. Als invaller na rust was hij verantwoordelijk voor de 3-2. "Ik denk dat ik lekker ben ingevallen. Wij zijn een ploeg die voor iedere meter knokt en dat hebben we in de tweede helft volgehouden. Met een mooi resultaat, maar we hebben nog niks. Dit moeten we vrijdag afmaken."



'Iets leuks ontstaan'

En zo denkt trainer Roy Hendriksen er uiteraard ook over. "Er is vanavond iets leuks ontstaan, maar dat betekent dat we nog een lange weg hebben te gaan, want dit is een mooie uitslag, maar betekent nog niet zoveel. Maar wij gaan er alles aan doen om de tweede ronde te halen."



Aan de eindstreep van deze playoffs ligt een plek in de eredivisie. Voor Helmond Sport, geeindigd als twaalfde in de Jupiler League,nog heel ver weg. Maar Robert Braber wil er, met een hoop mitsen en maren, wel over fantaseren.



Excelsior als voorbeeld

"De échte teams kunnen ver komen. Kwaliteit is belangrijk, maar team-spirit is vaak nóg belangrijker en je ziet dat kleine ploegjes als Excelsior soms tot grote dingen in staat zijn. Dat voorbeeld willen wij nemen. Keihard werken. Als wij dat doen zijn er gekke dingen mogelijk. Daar blijven we van dromen. Maar ons eerste doel is Almere uitschakelen en dan kijken we daarna wel verder."