Wéér autobrand in Geldrop, politie denkt aan brandstichting

De politie had het vuur snel onder controle, de auto bleef grotendeels bespaard (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties)

GELDROP - De brandweer rukte dinsdagochtend uit voor een autobrand aan de Alkstraat in Geldrop. Ook de politie kwam ter plaatse en agenten konden het vuur met een poederblusser snel onder controle krijgen. De politie sluit brandstichting niet uit en riep via Burgernet getuigen op zich te melden.

De afgelopen weken was het in Geldrop al meerdere keren raak. Tot vijf keer toe werden auto's van de familie Cornelissen aan de Goorstraat helemaal verwoest.



De politie hoopt dat getuigen zich melden en gaat bij de autobrand van dinsdagochtend uit van brandstichting.