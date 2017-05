'Geef onze broers een volwaardig afscheid': families vermist duo willen nieuw onderzoek

DEN HAAG - Familieleden van de al 43 jaar vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten houden dinsdagochtend een stille tocht in Den Haag. Ze lopen de tocht in de politieke hoofdstad en overhandigen na afloop een petitie aan de Tweede Kamer. De familie wil dat er weer onderzoek naar de zaak wordt gedaan.

Riena Martens en Jan Hölskens, de zus en broer van de mannen, hebben twee symbolische doodskisten gemaakt en meegenomen. Ze willen hiermee aangeven dat het duo een volwaardig afscheid en een rustplek verdient. Ze gaan er vanuit dat hun broers zijn vermoord, maar omdat er geen onderzoek meer wordt gedaan, zijn hun lichamen zijn nooit gevonden.



Riena Martens is al 43 jaar bezig met de zoektocht naar de twee mannen. Met de petitie hoopt ze ervoor te kunnen zorgen dat moord niet meer kan verjaren en dat het onderzoek naar de vermissing van Piet en Hans wordt hervat. "Op het sterfbed van mijn ouders hebben we beloofd dat we zouden blijven zoeken", vertelt Riena. "Ook willen we mijn broer graag bij hen begraven. Hij hoort daar en niet ergens anders."



'Lichamen in Duitsland'

Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten waren respectievelijk 21 en 22 jaar oud toen zij ruim veertig jaar geleden verdwenen na een avondje stappen in Deurne. Lang was onduidelijk wat er met ze is gebeurd. Maar in 2012 meldde iemand zich bij de politie met informatie.



De tipgever vertelde dat het tweetal na een ruzie naar een bepaalde plek zijn gelokt en vermoord. De moordenaar zou de twee lichamen naar Duitsland hebben gebracht omdat hij daar in de wegenbouw werkte en ze zo gemakkelijk kon laten verdwijnen.



'Geen onderzoek'

De politie bracht de nabestaanden op de hoogte van het nieuws, maar vertelde ook dat er geen onderzoek werd gedaan. Dit omdat de zaak inmiddels is verjaard. Iets wat Riena Martens en Jan Hölskens moeilijk kunnen verkroppen. Ze begonnen daarom de petitie ‘Moord mag niet verjaren’.



Riena: "We willen dat onze jongens gevonden worden en dat we hen thuis kunnen brengen. Daarom nemen we ook twee doodskisten mee naar Den Haag, als symbool." Na afloop van de stille tocht bieden de familieleden de petitie aan. Deze is inmiddels 1200 keer ondertekend. Om de petitie op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, moet deze 40.0000 keer getekend zijn.



Privé-detective doet onderzoek

De familie heeft ook een privé-detective ingeschakeld: Judith Houben. Zij vertelde maandagavond bij EenVandaag dat de Duitse politie wil helpen om de zaak op te lossen, maar dat hier wel een rechtsverzoek vanuit Nederland voor nodig is.



Moordzaken konden in Nederland verjaren. De wet werd in 2006 aangepast, maar de nieuwe regelgeving geldt niet voor moorden die voor 1988 zijn gepleegd. De familieleden willen dat dit wordt aangepast zodat de zaak van hun broers alsnog wordt onderzocht.