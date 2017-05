Ongeluk met drie auto's bij Sint-Oedenrode, A50 weer open

SINT-OEDENRODE - Op de A50 tussen Eerde en Sint-Oedenrode zijn dinsdagochtend drie auto's op elkaar gebotst. Bij het ongeluk zou tenminste één gewonde zijn gevallen. De snelweg richting Eindhoven was enige tijd helemaal dicht. Tussen Veghel-Noord en Sint-Oedenrode stond hierdoor rond acht uur ruim dertien kilometer file.

Om acht uur was de snelweg weer open. Er is nog wel ruim een uur vertraging. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden richting Den Bosch via de A59 en A2.



De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.