Sligro wil drankengroothandel Heineken kopen

VEGHEL - Sligro wil de drankengroothandel van Heineken Nederland overnemen. De twee ondernemingen verwachten daar binnenkort een overeenkomst over te sluiten, laat het groothandelsbedrijf uit Veghel dinsdag weten. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Bij de groothandel van Heineken kunnen eigenaars en inkopers van cafés en restaurants terecht voor bier en cider, maar ook voor bijvoorbeeld frisdranken, water, gedistilleerde dranken, wijn, thee en koffie.



Stijging omzet

Door die activiteiten over te nemen, verwacht Sligro de omzet met zo'n 150 miljoen euro op te voeren. Bij de de bedrijfstak die Sligro van Heineken wil overnemen, werken circa 370 mensen.



De precieze gevolgen voor de werkgelegenheid zijn nog onduidelijk. Vaste medewerkers kunnen hun baan behouden, maar dat geldt mogelijk niet voor bijvoorbeeld uitzendkrachten.



Langdurige samenwerking

Het is de bedoeling dat de samenwerking langdurig zal zijn, in eerste instantie vijftien jaar. Beide partijen hopen de transactie in het najaar af te ronden.