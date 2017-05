400 banen erbij in Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Door de komst van het Safari Resort, een vakantiepark in de Beekse Bergen tussen de wilde dieren, is er volgend jaar plek voor 414 nieuwe medewerkers. Dat meldt eigenaar Libéma dinsdag.

Het Safari Resort in Hilvarenbeek strekt zich uit over een gebied van 42 hectare en krijgt 425 verblijfplaatsen waaronder bungalows, safaritenten en boomhutten.



De slaapvertrekken worden in twee fases opgeleverd. Uiteindelijk levert dat ruim vierhonderd banen op. De eerste gasten kunnen voor de zomer van 2018 worden ontvangen.