Brrr! Koude nacht in Brabant, maar warmer lenteweer is in zicht

In Geldrop was het ook fris. (Foto: Rob Engelaar)

Ook in Oirschot was het onder nul. (Foto: Peter van der Schoot)

EINDHOVEN - Wie dinsdagmorgen in alle vroegte met de auto op pad ging, moest naar alle waarschijnlijkheid de ruiten krabben. Het was maandagnacht koud in Brabant. De temperatuur daalde op enkele plekken net onder nul. Op tien centimeter boven de grond vroor het overal.

Eindhoven was de koudste plek afgelopen nacht. Aan de grond was het afgerond min zes graden. Begin mei hebben we dus nog te maken met matige vorst. Even doorbijten voor de bloemetjes en plantjes die nu in bloei staan.



Het is dinsdag overdag ook nog wat te fris voor de tijd van het jaar. De zon schijnt weliswaar volop, maar de temperatuur blijft steken op 13 tot 14 graden. Het zou normaal gesproken 17 graden moeten zijn.

Het wordt warmer!

Dinsdagnacht krijgen we opnieuw een koude nacht. De temperatuur ligt dichtbij het vriespunt en aan de grond gaat het weer licht vriezen. De dagen daarna doet de temperatuur er een schepje bovenop en krijgen we te maken met fijn lenteweer.