Gemertse Honk- en Softbalvereniging niet zonder slag of stoot weg

GEMERT - De Gemertse Honk- en Softbalvereniging, GHSV, is niet van plan zonder slag of stoot haar accomodatie af te staan aan de hockeyclub. De gemeente wil dat GHSV plaats maakt voor de hockeyclub, die te weinig ruimte op het Sportpark heeft. Maar de honkballers willen daar niet weg. De club zit er al dertig jaar.

Het nieuws dat de gemeente wil dat GHSV haar accomodatie en velden afstaat aan de hockeyclub kwam als een donderslag bij heldere hemel, zegt Tim Lucassen van de club: "Onze sectretaris zag het bij toeval op internet, er is helemaal niet met ons gecommuniceerd". Lucassen zegt dat het voorstel belachelijk is: "Ook een kleine sportclub als de onze, met 48 leden, heeft bestaansrecht".



Ruimtegebrek

Wethouder Martin Bankers erkent dat de kans bestaat dat honk- en softbal verdwijnt uit Gemert: "Het is een kleine club en de velden worden te weinig gebruikt". Volgens de wethouder is er ruimtegebrek op het Sportpark. Hij zegt dat er sportmogelijkheden genoeg overblijven in Gemert-Bakel.



Woensdagavond is er een commissievergadering in Gemert-Bakel. Dan wordt duidelijk wat de politieke partijen van het voorstel vinden. De leden van GHSV zullen daarbij aanwezig zijn, om hun stem te laten horen. Want voor hun is het voorstel onacceptabel.